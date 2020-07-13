ZONGULDAK Salyangoz fabrikasındaki patlamanın şiddeti havadan görüntülendi Salyangoz fabrikasındaki patlamanın şiddeti havadan görüntülendiSalyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü(3)PATLAMANIN ŞİDDETİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİZonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, bir işçinin yaşamını yitirdiği salyangoz fabrikasındaki patlamanın şiddeti...

Salyangoz fabrikasındaki patlamanın şiddeti havadan görüntülendi

Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü(3)

PATLAMANIN ŞİDDETİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, bir işçinin yaşamını yitirdiği salyangoz fabrikasındaki patlamanın şiddeti havadan görüntülendi. Patlamanın sabah erken saatlerde olması faciayı önlediği iddia edildi.

Patlamanın yaşandığı fabrikada, Cumhuriyet savcısı ve Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri de incelemenin ardından fabrikadan ayrıldı. Patlama nedeniyle fabrikanın kazan dairesi ve bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Çatı parçalarının da etrafa saçıldığı patlamanın sabah erken saatlerde mesai öncesi meydana gelmesi, 120 kişinin çalıştığı fabrikada olası facianın önüne geçti.

Patlamanın şiddeti ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, fabrikanın kazan dairesinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve üretim bölümünde hasar oluştuğu görüldü. Çatı ve duvarlardan kopan taş ve demir parçaları da etrafa saçıldı. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA