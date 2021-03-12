Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında kent merkezindeki Zonguldak Özel Eğitim ve Uygulama Okuluna gelen Bakan Selçuk'u özel öğrenciler karşıladı.

Kolonya ikramında bulunan öğrenciler, okula katkılarından ötürü adına dikilen fidanların sertifikasını Selçuk'a takdim etti.

Daha sonra Valilik binasına geçen Selçuk, bir süre Vali Mustafa Tutulmaz ile görüştü.

Fener Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Selçuk, ardından Zonguldak Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Selçuk'a Zonguldak Kömürspor'un 67 numaralı forması ve madenci heykeli hediye etti.

Belediye ziyaretinin ardından Ziya Selçuk, AK Parti İl Gençlik Kollarınca hazırlanan ve üzerinde İstaklal Marşı'nın yazılı olduğu kartları esnaflara dağıttı.

Bakan Ziya Selçuk daha sonra AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'u ziyaret etti.

Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, kentin eğitim potansiyeli, imkanları, problemleri ve durumu ile yapılabilecek potansiyel işler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İl Başkanı Tosun, ziyaretinin anısına Selçuk'a Devrek bastonu hediye etti.

MHP İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Selçuk, son olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde basına kapalı düzenlenen "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek