ZONGULDAK - Kurum: "Amacımız Zonguldak için yapılması gereken her güzel işi yapmaktır"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç