ZONGULDAK - Kurum: "Amacımız Zonguldak için yapılması gereken her güzel işi yapmaktır"
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ZONGULDAK - Kurum: "Amacımız Zonguldak için yapılması gereken her güzel işi yapmaktır"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. (3)

ZONGULDAK - Kurum: 'Amacımız Zonguldak için yapılması gereken her güzel işi yapmaktır'
ZONGULDAK - Kurum: 'Amacımız Zonguldak için yapılması gereken her güzel işi yapmaktır'
ZONGULDAK - Kurum: 'Amacımız Zonguldak için yapılması gereken her güzel işi yapmaktır'
ZONGULDAK - Kurum: 'Amacımız Zonguldak için yapılması gereken her güzel işi yapmaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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