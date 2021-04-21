ZONGULDAK - Kurum: "Amacımız Zonguldak için yapılması gereken her güzel işi yapmaktır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Yolu Projesi Alanı ile yapımı süren Uzun Mehmet Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.