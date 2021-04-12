İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı
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İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

İSPANYA'dan Zonguldak'a gönderilen, kıyafet dolu valizde, ayakkabı kutusu ve bez torba içine gizlenen 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi.

İSPANYA'dan Zonguldak'a gönderilen, kıyafet dolu valizde, ayakkabı kutusu ve bez torba içine gizlenen 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi. 

Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi'ne İspanya'dan gönderilen valiz için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama izni aldı. Açılan valizde, ayakkabı kutusu ve bez torba içine gizlenen, 12 şeffaf pakette 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, valizi almak için gelen kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı
İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı
İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı
İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı
İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı
İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı
İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı
İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı
İspanya'dan gönderilen valizden 2 kilo esrar çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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