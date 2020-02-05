Zonguldak intihar etmeden önce canlı yayın yapmış
CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » Zonguldak intihar etmeden önce canlı yayın yapmış - Haber

Zonguldak intihar etmeden önce canlı yayın yapmış

İntihar etmeden önce canlı yayın yapmışZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ali Türköz başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

05.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:59
Zonguldak intihar etmeden önce canlı yayın yapmış

İntihar etmeden önce canlı yayın yapmış

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ali Türköz başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Ali Türköz'ün intihar girişimi öncesi sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Ereğli'ye bağlı Karakavuz Köyüne Bağlı Deresi mevkiinde ormanlık alanda park edilmiş aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Türköz'ün öldüğü belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemede, Ali Türköz'ün başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiğini tespit etti. Türköz'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CANLI YAYIN YAPMIŞ

İntihar etmeden önce sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Türköz'ün duyulan sesinde, "Kafaya sıktım mermi kafamda patlamadı. Boşluğa sıkınca patladı. Çıtlama sesini duydunuz. ya Rabbim kafaya çıt ediyorsun da, öbür tarafa neden patlatıyorsun?" dediği duyuldu. Türköz'ün canlı yayının ardından kısa süre sonra başına silahla ateş ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Zonguldak intihar etmeden önce canlı yayın yapmış
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler