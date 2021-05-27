ZONGULDAK'IN EN BÜYÜK CAMİİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

ZONGULDAK'ta yapımı tamamlanan 6 bin kişilik Uzun Mehmet Cami'nin 4 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

ZONGULDAK'ta yapımı tamamlanan 6 bin kişilik Uzun Mehmet Cami'nin 4 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

Milli Egemenlik Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1,5 yıl önce inşaatına başlanan Uzun Mehmet Cami, tamamlandı. Peyzaj çalışmalarında sona gelinen camide ses ve ışık denemeleri de bitti. 71 metre yüksekliğinde 4 minare ve 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor. 12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanında diğer bölümlerine çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanları bulunuyor. Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça 'Ya Allah' yazısı, Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürünün mermere işlenmesiyle yapıldı. Uzun Mehmet Cami'nin açılışının 4 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı