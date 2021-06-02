Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı'ndan aşı olma çağrısı
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Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı'ndan aşı olma çağrısı

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı'ndan aşı olma çağrısı
Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan - Haberler | Güncel

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, sırası gelen vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını bir an önce yaptırmaları çağrısında bulundu.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, sırası gelen vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını bir an önce yaptırmaları çağrısında bulundu.

Coşkun, gazetecilere, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerin devam ettiğini söyledi.

Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Coşkun, "Aşı olma hakkı olup aşı olmayanların bir an evvel randevusunu alıp aşısını olmasını istiyoruz. Eylül-ekim ayları gibi tamamen maskeleri çıkarıp hayatımıza devam edeceğimizden ve yasakların kaldırılıp iş yerlerimizin tamamen açılacağından umutluyum. Ancak esnaf ve vatandaşlar olarak bu bir aylık süreyi iyi kullanmamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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