ZONGULDAK Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı 1 ölü
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ZONGULDAK Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı 1 ölü

Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölüZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aydınlatma direği montajı yaparken elektrik akımına kapılan 3 işçiden Namık Canbaz (32), hayatını kaybetti.

15.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:07

Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı: 1 ölü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aydınlatma direği montajı yaparken elektrik akımına kapılan 3 işçiden Namık Canbaz (32), hayatını kaybetti. Mesut Akkaya ve Memduh Karadeli ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. Özel elektrik firması çalışanları, caddeye aydınlatma direği dikimi çalışması yapmaya başladı. Vinç ile yere monte edilmeye çalışılan direk, orta gerilim hattına devrildi. Bu sırada işçiler, Namık Canbaz ile Mesut Akkaya ve Memduh Karadeli ve ismi öğrenilemeyen işçi, elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu işçiler, ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Namık Canbaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, 3 işçi ile birlikte toplam 5 kişiyi işlemler için polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK Direk montajı yapan işçiler, akıma kapıldı 1 ölü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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