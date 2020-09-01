ZONGULDAK Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ZONGULDAK Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı.

01.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:16

Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kızılcapınar köyünde meydana geldi. Bayram Ayhan (41) yönetimindeki patpat olarak bilinen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, tarım aracında bulunan sürücü Bayram Ayhan ile Ayşegül Ayhan (50), Güler Yılmaz (48), Nail Yılmaz (53) ve Şerife Ayhan (36) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Fatih Dönmez Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Fatma Girik Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Fatih Terim Erkan Kamat Emre Belözoğlu Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Karar Eylül Adana
Şu an buradasınız: ZONGULDAK Devrilen tarım aracındaki 5 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 22:16:49. #1.14#
title