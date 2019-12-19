Zonguldak-devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Zonguldak-devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandıZonguldak'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole devrildi.

19.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:24

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun Aydındere mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Bayram C. yönetimindeki 67 AP 980 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada, Bayram C. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Bayram C.?ye ilk müdahalede bulunarak, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şarampole yuvarlanan kamyon kepçe ve vinç yardımıyla çıkartıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Zonguldak-devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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