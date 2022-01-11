Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kovid-19'a yakalandı
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kovid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Alan, "Bu sabah yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu an sağlık durumum gayet iyi, tedavime evimde devam edeceğim. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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