Zonguldak Barosu'nun yeni başkanı Türker Kapkaç oldu
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Zonguldak Barosu'nun yeni başkanı Türker Kapkaç oldu

Zonguldak Barosu'nun yeni başkanı Türker Kapkaç oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak Barosu'nun 65. olağan genel kurulunda adaylardan Avukat Türker Kapkaç yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

Zonguldak Barosu'nun 65. olağan genel kurulunda adaylardan Avukat Türker Kapkaç yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.

Zonguldak Bürosu'nun 65. olağan genel kurulu dün ve bugün olmak üzere iki günde tamamlandı. Kongrede avukatlar Türker Kapkaç ve Ertan Taşdelen aday oldu. İki gün süren seçimlerde adaylar projelerini anlattı. Kongrenin ikinci gününde seçim gerçekleştirildi. Türker Kapkaç 286 oy olarak seçimin galibi oldu. Diğer aday Ertan Taşdelen ise 84 oy aldı. 376 delegenin oy kullandığı seçimde ise 6 oy geçersiz sayıldı. Türker Kapkaç'ın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Nalan Atay, Zeynep Fulden Çavuşoğlu, Serdar Damar, Ceren Önaç Demirbaş, Taner Ertop, Seven Kayhan Metin, Emrah Özmekik, Mert Öztürkoğlu, Özberk Papila, Hakan Uysal."

Mevcut başkan Özel Eroğlu kongrenin ilk gününde veda konuşması gerçekleştirmişti. - ZONGULDAK

Zonguldak Barosu'nun yeni başkanı Türker Kapkaç oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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