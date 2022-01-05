Zona hastalığı bulaşıcı mıdır? Zona neden olur?

Uzman kişiler, önceden suçiçeği geçiren bireylerde ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan zona rahatsızlığı adına bilhassa 60 yaş ve üstündeki kişilerde aşının oldukça gerekli olduğunu ifade etmektedir. Zona hastalığı birçok insanda görülen bir cilt hastalığıdır. Uzmanlara göre, kimi kişiye göre strese bağlı ortaya çıkan bu rahatsızlık kimi kişiye göre ise yaşa bağlı olarak oluştuğunu ifade edilir. Zona hastalığı, sinir hücrelerini tutup şiddetli ağrılara ve kaşıntıya neden olan döküntülü bir hastalıktır. Suçiçeğine sebep olan varicella zoster virüsü, bu hastalığın oluşmasına sebep olduğu bilinmektedir. Zona hastalığı bulaşıcı mı? Zona hastalığı neden olur? Zona hastalığı nasıl geçer? Zonaya ne iyi gelir? Detaylar haberimizdedir…

ZONA BULAŞICI MI?

Günümüzde birçok insan zona rahatsızlığı ile baş etmektedir. Uzmanlara göre, zona hastalığı bulaşıcı değildir. Zona rahatsızlığı lezyonları sulu durumdayken zona lezyonlarıyla temas eden suçiçeği çıkmayan insanlarda suçiçeği hastalığı bulaşabildiği bilinmekte. Birey, suçiçeği geçirmemiş ise suçiçeği bulaşmış olmaktadır.

ZONA HASTALIĞI NASIL GEÇER?

Zona hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bununla birlikte, daha fazla yayılmaması için birçok tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemini, bir hekim tarafından ilaç yazılarak uygulanmalıdır.Zona rahatsızlığının tedavisi için varisella zoster virüsüne karşı etkili asiklovir ve valasiklovir isimli antiviral ilaçlar kullanılmalıdır. Bu şekilde zona hastalığının önüne geçmiş olursunuz.

ZONA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zona hastalığının kişiden kişiye değişiklik gösteren birçok farklı belirtileri vardır.

Bunlar :

Halsizlik

Kas gücünde azalma

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Karın ağrısı

Baş dönmesi

Işığa hassaslık

Yorgunluk

Karıncalanma

Uyuşma

Vücutta meydana gelen ağrılı kızarıklıklar ve içi su dolu kabarcıklar

ZONA NEDİR?

Zona hastalığı birçok farklı kişilerde görülmektedir. Zona, geçici bir rahatsızlık olup, insan vücudu oluşan bir cilt rahatsızlığıdır. Zona rahatsızlığı, ağrılı olan kızarıklar biçimde görülen, viral sebepli bulaşıcı bir sinir enfeksiyonu olarak görülmektedir. Normal koşullar altında zona rahatsızlığı, vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilmektedir. Ayrıca bununla beraber, pek çok vakada gövdenin sağ ya da sol tarafını saran tekli kabarcık şeridi şeklinde görülmektedir.

Virüsün vücut bağışıklık sisteminde zayıflık olduğu dönemlerde zona olarak yeniden vücutta oluşur. Zona hastalığı aynı zamanda strese bağlı olarak vücutta çıkmaktadır.

EVDE ZONA TEDAVİSİ

Evde zona tedavisi mümkündür fakat rahatsızlığın geçmemesi takdirde bir hekime başvurmanız gereklidir. Zona hastalığı bir cilt rahatsızlığıdır.

Evde zona tedavisi :

Bol bol dinlenmek.

Kaşıntıyı ve ağrıyı azaltmak için yara oluşan bölgelere soğuk kompres uygulamak.

Kaşıntıyı dindirmek için kalamin losyonu sürmek.

Jel haldeki yulaf ezmesiyle banyo yapmak.

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