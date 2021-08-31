Ziynet Sali Tekirdağ'da göz kamaştırdı
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Ziynet Sali Tekirdağ'da göz kamaştırdı

Ziynet Sali Tekirdağ'da göz kamaştırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türk pop müziğinin sevilen ismi Ziynet Sali, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahne aldı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Ziynet Sali, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahne aldı. Binlerce kişinin takip ettiği konserde Sali, kıyafeti ile göz kamaştırdı.

Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Ziynet Sali, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Kazak Gölü'nde konser verdi. Konser öncesi binlerce kişi alana akın ederken, zaman zaman trafik de durma noktasına geldi. Göz kamaştıran kırmızı kıyafeti ile sahneye çıkan Sali, birbirinden güzel şarkılarını sevenleri için söyledi. - TEKİRDAĞ

Ziynet Sali Tekirdağ'da göz kamaştırdı
Ziynet Sali Tekirdağ'da göz kamaştırdı
Ziynet Sali Tekirdağ'da göz kamaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
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