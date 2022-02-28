Ziynet Sali - Sana Doyamıyorum şarkı sözleri! 'Sana Doyamıyorum' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ziynet Sali'nin yeni şarkısı Sana Doyamıyorum Youtube'da çıktı. Şarkı kısa sürede 70 bin izlenme ve 2 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sana Doyamıyorum sözleri nelerdir? Sana Doyamıyorum şarkısının tüm sözleri nedir? İşte detaylar...
Ziynet Sali - Sana Doyamıyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Emrah Karakuyu'ya aittir.
SANA DOYAMIYORUM ŞARKI SÖZLERİ
Söylendi tüm sözler
Edildi kavgalar
Üzülüp kaldı kalan
Yüzümüz gülse de
İçimiz ağlıyor
Her yanı sardı duman
Anlatsam seni hergün
Döksem de sayfalara
Yine de sığdıramam
Ne yapsam olmuyor
Koptu mu durmuyor
İçimde fırtınalar
Her yanım dert çile mi
Yancak biraz ciğerim
Unut çek git dediler
Kalmaz bir haftaya iz
Bak şu aklıma
kalbimi verdim ah
üstünde tepinip bas diye mi ?
Düşmüşüm artık aşkın en dibine
Kendimi bulamıyorum
Küsmüşüm yine kızıp herşeye herkese ama
Bir sana kıyamıyorum
İstemem kimseyi kalsın koynuma
Yar diye koyamıyorum
Kırsam da ah yine kalbimin her yanını
Ben sana Doyamıyorum
Sarsan yine alıp beni kollarında kalsam
Yine çalsa sazlar kırılsa tabaklar
Bi de koysak bikaç kadeh biraz olsak off…
Düşmüşüm artık aşkın en dibine
Kendimi bulamıyorum
Kırsam da ah yine kalbimin her yanını
Ben sana Doyamıyorum