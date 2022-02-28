Ziynet Sali - Sana Doyamıyorum şarkı sözleri! 'Sana Doyamıyorum' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziynet Sali - Sana Doyamıyorum şarkı sözleri! 'Sana Doyamıyorum' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Ziynet Sali - Sana Doyamıyorum şarkı sözleri! 'Sana Doyamıyorum' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ziynet Sali'nin yeni şarkısı Sana Doyamıyorum Youtube'da çıktı. Şarkı kısa sürede 70 bin izlenme ve 2 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sana Doyamıyorum sözleri nelerdir? Sana Doyamıyorum şarkısının tüm sözleri nedir? İşte detaylar...

Ziynet Sali - Sana Doyamıyorum şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Emrah Karakuyu'ya aittir.

SANA DOYAMIYORUM ŞARKI SÖZLERİ

Söylendi tüm sözler

Edildi kavgalar

Üzülüp kaldı kalan

Yüzümüz gülse de

İçimiz ağlıyor

Her yanı sardı duman

Anlatsam seni hergün

Döksem de sayfalara

Yine de sığdıramam

Ne yapsam olmuyor

Koptu mu durmuyor

İçimde fırtınalar

Her yanım dert çile mi

Yancak biraz ciğerim

Unut çek git dediler

Kalmaz bir haftaya iz

Bak şu aklıma

kalbimi verdim ah

üstünde tepinip bas diye mi ?

Düşmüşüm artık aşkın en dibine

Kendimi bulamıyorum

Küsmüşüm yine kızıp herşeye herkese ama

Bir sana kıyamıyorum

İstemem kimseyi kalsın koynuma

Yar diye koyamıyorum

Kırsam da ah yine kalbimin her yanını

Ben sana Doyamıyorum

Sarsan yine alıp beni kollarında kalsam

Yine çalsa sazlar kırılsa tabaklar

Bi de koysak bikaç kadeh biraz olsak off…

Düşmüşüm artık aşkın en dibine

Kendimi bulamıyorum

Kırsam da ah yine kalbimin her yanını

Ben sana Doyamıyorum

Haberler.com - Gündem

Ziynet Sali, Şarkı Sözü, Gündem, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title