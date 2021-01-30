Ziynet Sali'nin son görüntüsü şaşırttı! Jennifer Lopez'e benzettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ziynet Sali'nin son görüntüsü şaşırttı! Jennifer Lopez'e benzettiler

30.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:51
Ziynet Sali'nin son görüntüsü şaşırttı! Jennifer Lopez'e benzettiler

U¨nlu¨ sanatc¸ı Ziynet Sali, makyajla bambas¸ka bir kimligˆe bu¨ru¨ndu¨. Sali'nin son go¨ru¨ntu¨su¨ du¨nyaca u¨nlu¨ sanatc¸ı Jennifer Lopez'e benzetildi. Sosyal medyada birbirinden esprili yorumlar yapıldı. İşte detaylar...

Ziynet Sali, 'EYS' programının 'Linç' adlı bölümünde, bir takipçisinin kendisini dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e benzetmesi üzerine şaşırtan bir yorumda bulunmuştu.

'SANAT NOKTASINDA JENNİFER LOPEZ'İ BEĞENMİYORUM'

Şarkıcı, "Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak almayın. Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum" dedi.

Peki şaşırtan benzerlik sonrası sosyal medyada hangi yorumlar yapıldı?

-Yerli Jennifer Lopez... As bayrakları as!

-Kardeş olsalar bu kadar benzemezler.

-Artık herkes birbirine benziyor, hiç şaşırmadım.

-Yüz hatları baya benziyor.

-Jennifer Lopez'in dolgu yaptırmış haline benziyor.

-Keşke bu kadar zorlamasaymış. Biz Ziynet Sali'yi kendi olduğu için seviyoruz.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Cemal Hünal Demet Akalın
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziynet Sali'nin son görüntüsü şaşırttı! Jennifer Lopez'e benzettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 12:02:23. #1.16#
title