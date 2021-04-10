Ziynet Sali kimdir? Ziynet Sali kaç yaşında ve nereli? Ziynet Sali hayatı ve biyografisi

Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan Ziynet Sali konusunda araştırmalar devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ziynet Sali hakkında bilgiler!

Kıbrıs Türkü olarak bilinen sanatçı pek çok eser seslendirmiş ve seslendirmeye de devam etmektedir. Konservatuvar eğitimini dördüncülükle bitirmiş olup pek çok albüme de imzasını atmıştır. Güçlü sesi ve verdiği konserler ile adından sıkça söz ettiren Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Ziynet Sali, pek çok ödül almış bir sanatçı olup dünya çapında önemli konserlere ev sahipliği yapmıştır.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1974 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ta doğdu ve akabinde ailesiyle İngiltere'ye gitti. Yaklaşık 6 yıl Manchester'da yaşadı.

Sonra ailesiyle Kıbrıs'a taşındı. 1994 yılında İstanbul'da konservatuara giren Ziynet Sali, o yıllarda amatör olarak şarkıcılığa başladı.

1999 yılında Konservatuar'ı 4. lükle bitirdi.

İlk albümünü 2000 yılında çıkaran Ziynet SALİ'nin 6 albüm ,7 single , 1 compilation albümü ve bir Konser DVD'si mevcuttur.

SALİ'nin 3.albümündeki "Zordur Oğlum" isimli şarkısı 2006 yılında italyada internet üzerinden düzenlenen "Euro Dance" şarkı yarışmasının halk oylamasında birincilik kazandı.

2010'da yılında çıkardığı "Rüya" isimli 2. single'ı verilerine göre yılın en çok çalınan şarkısı oldu ve Türkiye'nin en önemli müzik kanalı Kral Tv'den ödül aldı.

2012 yılında çıkardığı "Sonsuz Ol" isimli albümündeki "Her şey Güzel Olacak" isimli şarkının video klibi Kral TV tarafından yılın en iyi video klibi seçildi.

2015 yılında X Factor isimli yarışmanın jüri üyeliği yaptı.

Birçok Üniversite ve özel kurumdan başarı ödülleri alan Ziynet SALİ son olarak 2016 yılında Hamburg'da düzenlenen DAFBAMA müzik ödüllerinde "Akdeniz'in En İyi Kadın Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

Ziynet SALİ; Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan, Türkmenistan, Güney Afrika gibi değiki ülkelerde önemli konserlere imza atmıştır.