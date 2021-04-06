Ziynet Sali - Efkarım Var şarkı sözleri | 'Efkarım Var' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Ziynet Sali'nin yeni şarkısı "Efkarım Var" Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 20 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Ziynet Sali - Efkarım Var şarkısının tüm sözleri nelerdir? Yazımızdan okuyabilirsiniz...
Ziynet Sali - Efkarım Var şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.
ZİYNET SALİ - EFKARIM VAR ŞARKI SÖZLERİ
Her tekrarında
Yıkıldık aşk etrafında
Üzülme diyorlar bir de hiç dokunma
Bırak efkarım var
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Bizi kandırıyor zaman eskisi gibi olmaz
Hiçbir şey gelmez elimden
Unutup gitmeli
Ya da öyle davranıp bazen, avutup kanayan şu kalbi
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Şimdi sert esiyor yine rüzgar,dağıtmış her şeyi
Sanki kalkıp uykularımdan dertlenir gibi
Sensiz her tarafım toz duman, yangın yeri
Gel de anlat sen gönlüme sonu yok
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Kalmışız öylece gecenin kucağında, kucağında
Biraz da anılar konuşsun susalım da, susalım da
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
4 gün önce Youtube'a yüklenen Efkarım Var şarkısı kısa sürede 2 milyon izlenmeyi geçti ve 20 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Emrah Karakuyu
Düzenleme:Mustafa Ceceli
Mix - Mastering: Koray Püskül
Yönetmen: Murad Küçük