Ziynet Sali - Efkarım Var şarkı sözleri | 'Efkarım Var' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ziynet Sali - Efkarım Var şarkı sözleri | 'Efkarım Var' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Ziynet Sali - Efkarım Var şarkı sözleri | 'Efkarım Var' şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ziynet Sali'nin yeni şarkısı "Efkarım Var" Youtube'da yayınlandı. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 20 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Ziynet Sali - Efkarım Var şarkısının tüm sözleri nelerdir? Yazımızdan okuyabilirsiniz...

Ziynet Sali - Efkarım Var şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar dileriz.

ZİYNET SALİ - EFKARIM VAR ŞARKI SÖZLERİ

Her tekrarında

Yıkıldık aşk etrafında

Üzülme diyorlar bir de hiç dokunma

Bırak efkarım var

---

Bizi kandırıyor zaman eskisi gibi olmaz

Hiçbir şey gelmez elimden

Unutup gitmeli

Ya da öyle davranıp bazen, avutup kanayan şu kalbi

---

Şimdi sert esiyor yine rüzgar,dağıtmış her şeyi

Sanki kalkıp uykularımdan dertlenir gibi

Sensiz her tarafım toz duman, yangın yeri

Gel de anlat sen gönlüme sonu yok

---

Kalmışız öylece gecenin kucağında, kucağında

Biraz da anılar konuşsun susalım da, susalım da

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

4 gün önce Youtube'a yüklenen Efkarım Var şarkısı kısa sürede 2 milyon izlenmeyi geçti ve 20 bin beğeniye ulaştı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Emrah Karakuyu

Düzenleme:Mustafa Ceceli

Mix - Mastering: Koray Püskül

Yönetmen: Murad Küçük

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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