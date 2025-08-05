Son dönemlerde adı büyük bir skandal ile anılan Ziya Kadiroğlu, e-imza kullanarak sahte belge üretimi yapan organize bir yapının lideri olarak gösteriliyor. Kamu görevlilerine ait e-imzaları kopyalayıp, sistemlere sahte veriler giren bu yapılanmanın başında olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu kimdir sorusu, sosyal medyada ve haber sitelerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ziya Kadiroğlu kimdir? Ziya Kadiroğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ZİYA KADİROĞLU KİMDİR?

Ziya Kadiroğlu kimdir sorusu, Türkiye'deki sahte diploma ve ehliyet operasyonlarıyla birlikte daha fazla önem kazandı. Adli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 5 Kasım 2024 tarihindeki ehliyet sınavında ortaya çıkan usulsüzlüklerin ardından başlatılan soruşturmada, çetenin lideri olarak Ziya Kadiroğlu'nun ismi ön plana çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, üst düzey kamu görevlilerine ait e-imzaların kopyalanarak YÖK, MEB ve BTK gibi kurumların sistemlerine sahte bilgiler girildiği tespit edildi. Bu süreçte diplomalar üretildi, üniversite mezuniyet kayıtları oluşturuldu ve sınav notları değiştirildi. Bu organize yapının koordinatörü olarak Ziya Kadiroğlu'nun hareket ettiği ve çetenin dijital operasyonlarını yönettiği belirlendi.

Ziya Kadiroğlu kimdir araştırmasında öne çıkan bir diğer bilgi ise geçmişte sınav usulsüzlüklerine karıştığı ve bu nedenle 5 yıl hapis cezası aldığı yönündedir. Bu geçmişi, onun sahtecilik suçlarına yabancı olmadığını ve benzer yöntemlerle yeni bir ağ kurduğunu ortaya koyuyor.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Kadiroğlu ve beraberindekiler toplam 38 farklı IP adresi üzerinden kamu kurumlarının sistemlerine giriş yaparak, çok sayıda kişiye sahte diploma ve sertifika sağladı. Çetenin iç yapısında, sahte kimliklerle e-imza çıkaran kişiler ve bu e-imzaları kullanarak resmi işlemler yapan üyeler bulunduğu belirtiliyor.

ÇETE LİDERİ KİM?

Soruşturma kapsamında e-imza sahtekârlığına imza atan şüpheliler 6 kişiden oluşuyor. Çetenin liderliğini ise daha önce de benzer sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturmalarda adı geçen ve 5 yıl cezaevinde kalan Ziya Kadiroğlu yapıyor. Düzce Üniversitesi'nde doktora yapan Kadiroğlu çevresinde "Ziya Hoca" ismiyle biliniyor. İddianamelerde 6 şüpheli için "organizatörler" tanımı yapılıyor.

SAHTE DİPLOMA OLAYI NEDİR?

Şüphelilerden Ayhan Ateş ifadesinde "Ziya Kadiroğlu'nun e-imza olaylarının en başındaki kişi olduğunu, 270 e-imza üretildiğini, yine joker eleman olarak tabir edilen çok iyi yabancı dil bilen Yakup isimli şahsın 2006-2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına sokularak sınavlarda başarılı puanlar aldırıldığını ve üniversitelere öğretim görevlisi, akademisyen olarak yerleştirilen Türkiye geneli 400'den fazla kişi olduğunu, birçoğunun doçent ve profesör olduğunu" iddia etti. Ateş'in sorgusunda bu kişilerin kim olduğuna ilişkin bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi. İddianamede, bu iddiaya ilişkin savcılığın bir tespiti de yer almadı.