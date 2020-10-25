Ziya Gökalp vefatının 96. yılında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ziya Gökalp vefatının 96. yılında anıldı

25.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.10.2020 10:34
Ziya Gökalp vefatının 96. yılında anıldı

Şair, yazar ve bürokrat Ziya Gökalp, ölümünün 96. yılı dolayısıyla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Şair, yazar ve bürokrat Ziya Gökalp, ölümünün 96. yılı dolayısıyla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından Ziya Gökalp'ın 96. ölüm yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe, konuşması olarak Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Hakan Akdağ katıldı.

Etkinlik açılışında konuşan Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, Ziya Gökalp'in eserlerinin iyi okunması gerektiğini belirterek, vefatını 96. yılında saygıyla andıklarını söyledi.

Konuşmacı Prof. Dr. Akdağ'da katılımcılara Ziya Gökalp'in hayatından ve eserlerinden kesitler aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Halil Sezai Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Podolski Eddie Newton Sergen Yalçın İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Söz Galatasaray Ekrem İmamoğlu Erzurumspor Kulübü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ziya Gökalp vefatının 96. yılında anıldı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 10:35:44. #1.15#
title