Ziver Özdemir kimdir? Ziver Özdemir kaç yaşında, nereli? Ziver Özdemir hayatı ve biyografisi!

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ZİVER ÖZDEMİR KİMDİR?

Ziver Özdemir, 5 Nisan 1965'te Batman Gercüş'ün Kışlak köyünde doğdu.

Babasının adı Bozo, annesinin adı Servet'tir.

Elektrik Mühendisi, İş Adamı; Dicle Üniversitesi Batman Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü (önlisans) ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği, Batman Yoksul Çocukları Koruma Derneği ile Bedensel Engelliler Derneği Kurucu Üyesi oldu. Batman Karşıyakaspor Kulübü Başkanlığı, Batman Petrol Üniversitesi Kurma ve Geliştirme Vakfı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Birçok şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak ticari faaliyetlerde bulundu.

Zirve Özdemir, AK Parti 27.dönem Batman milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

İyi düzeyde Kürtçe, az düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Özdemir, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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