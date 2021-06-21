Zirve tırmanışı sırasında mola veren çift, cinsel ilişkiye girdi; panoramik kamera o anları kaydetti

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Avusturya'da Nock dağına tırmanan çift, mola verdikleri 2000 metre yükseklikte cinsel ilişkiye girdi. O anlarda panoramik kameraların kendilerini görüntülediğinin farkına varamayan çift, görüntüleri ile ülke gündemine oturdu.

Avusturya'nın Nock dağında bir çift, ağda bir süre yürüdükten sonra yana yana uzanıp romantik manzarayı izledi. Kısa bir süre sonra ilişkiye girmeye başlayan çift, kendilerini görüntüleyen panoramik kameralardan habersizdi.

"EN AZINDAN YÜZLERİ KAPATILMALIYDI"

İlişkiye giren çift 20 dakika sonra giyinerek yürüyüşlerine devam ettim. Yasak olmasına rağmen görüntüler yayınlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, kameraların kişilerin kimliklerini tespit edip kişisel haklarının ihlal edilemeyecek şekilde ayarlandığını bu nedenle görüntüyü yayınlayan kişi ve veya kişilerim en azından ilişkiye giren çiftin yüzlerini kapatmaları gerektiğini söyledi.

UYARI TABELALARI OLMALI

Yetkililer ayrıca, belli mesafelerde dağın kamera ile izlendiğine dair uyarıların olması gerektiğini söyleyerek, çiftin hiçbir şekilde bu durumdan sorumlu tutulamayacağını söyledi.