Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Haberler » Güncel » Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber

Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Iğdır'da zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

18.11.2019 20:01 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:03
Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'da zırhlı aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Doğubayazıt-Iğdır kara yolunda özel harekat polislerinin bulunduğu Kobra-2 zırhlı aracı ile aynı yönde seyreden B.Ç'nin kullandığı 34 VL 944 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı, zırhlı araç ise devrildi.

Kazada 3 polis memuru ile B.Ç. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et