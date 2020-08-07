Zırhlı araçlardan 'maske takın' anonsu Zırhlı araçlardan 'maske takın' anonsu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgınına karşı zırhlı araçlardan vatandaşlara yönelik 'maske takın' anonsu yapıldı.

Zırhlı araçlardan 'maske takın' anonsu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgınına karşı zırhlı araçlardan vatandaşlara yönelik 'maske takın' anonsu yapıldı.

Beytüşşebap'ta korona virüs salgını nedeniyle zırhlı araçlarla anonslar yapılarak vatandaşların maske takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Kaymakam Hasan Meşeli ve Belediye Başkanı Habip Aşan da esnafı ziyaret ederek maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu. Esnaf ziyareti sonrası konuşan Başkan Aşan, ilçede virüs vakasının olmadığını belirterek sıkı tedbirler aldıklarını söyledi. Aşan, "Kaymakamımız ve ilçe protokolü ile birlikte vatandaşlara yönelik korona virüs salgınına karşı uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımızın duyarlı davranışları sebebiyle ilçemizde şimdiye kadar vaka görülmedi. İlçede sürekli ilaçlama yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA