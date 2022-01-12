Ziraat Odaları Birliği Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Odaları Birliği Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Ziraat Odaları Birliği Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

YOZGAT (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yozgat İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantı sonrası açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyüp Elmalı, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek, gübre ve diğer girdi maliyetlerinin yüksek olmasının çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından tüketicilerin de zarar gördüğünü anlatan Elmalı, geçen ekim döneminde mevsimin kurak geçtiğini, bu yıl da kuraklığın sürdüğünü ifade ederek, "İlimizde 183 milyon kuraklık desteği çiftçimizin hesabına yattı. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu bize bir can suyu oldu." diye konuştu.

Elmalı, özellikle gübre ve mazot başta olmak üzere girdi maliyetlerinin makul seviyeye çekilmesini beklediklerini vurguladı.

Toplantıya ilçe ziraat odası başkanları katıldı.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title