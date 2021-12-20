Ziraat Bankası Heyetinden Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Ziyaret - Haberler
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Ziraat Bankası Heyetinden Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Ziyaret

Ziraat Bankası Heyetinden Sayın Valimiz Mehmet Makas'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Ziraat Bankası Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanı Özgür Arık, Ziraat Bankası Erzurum Bölge Müdürü Mahmut Şencan, Ziraat Bankası Erzincan Şube Müdürü Murat Bedir ve beraberindeki heyet Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziraat Bankası Gayrimenkul ve Ekspertiz Yönetimi Bölüm Başkanı Özgür Arık, Ziraat Bankası Erzurum Bölge Müdürü Mahmut Şencan, Ziraat Bankası Erzincan Şube Müdürü Murat Bedir ve beraberindeki heyet Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşen ziyaretin ardından Ziraat Bankasının 13 Şubat Caddesi üzerindeki şube müdürlüğünde incelemelerde bulunan Sayın Valimiz, burada hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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