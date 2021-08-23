Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu

GAZİANTEP'te, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te bu yıl 3 ayrı alanda sürdürülen kazıların 13'üncü etabı tamamlandı.

GAZİANTEP'te, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te bu yıl 3 ayrı alanda sürdürülen kazıların 13'üncü etabı tamamlandı. Kazı çalışmalarında Demir ve Orta çağlara ait eserler çıkarıldı.

İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli Mahallesi'nde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Chicago Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan kazılar tamamlandı. 40 hektarlık alanda, 3 noktada yapılan kazı çalışmaları, Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor David Schloen'in başkanlığında 15 arkeolog ve öğrencilerin de yer aldığı 40 kişilik ekip tarafından yürütüldü. Kazı eş direktörü Virginia Herrmann, Zincirli Höyük bölgesindeki kazılarda, büyük duvar temelleri, fırın parçası, çakmak taşları, pişirme kapları, çanak, boyalı çanaklar, dokuma tezgahına ait 30 adet ağırlık bulunduğunu ve her parçayla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik