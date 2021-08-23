Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu

Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te bu yıl 3 ayrı alanda sürdürülen kazıların 13'üncü etabı tamamlandı.

GAZİANTEP'te, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük'te bu yıl 3 ayrı alanda sürdürülen kazıların 13'üncü etabı tamamlandı. Kazı çalışmalarında Demir ve Orta çağlara ait eserler çıkarıldı.

İslahiye ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zincirli Mahallesi'nde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Chicago Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan kazılar tamamlandı. 40 hektarlık alanda, 3 noktada yapılan kazı çalışmaları, Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor David Schloen'in başkanlığında 15 arkeolog ve öğrencilerin de yer aldığı 40 kişilik ekip tarafından yürütüldü. Kazı eş direktörü Virginia Herrmann, Zincirli Höyük bölgesindeki kazılarda, büyük duvar temelleri, fırın parçası, çakmak taşları, pişirme kapları, çanak, boyalı çanaklar, dokuma tezgahına ait 30 adet ağırlık bulunduğunu ve her parçayla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığını söyledi.


Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu
Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Zincirli Höyük'te, Demir ve Orta Çağ eserleri bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 14:08:27. #1.16#

title