Zinayı yasaklamaya hazırlanan Endonezya'da milyonlarca kişi hapis cezasıyla karşı karşıya

20.09.2019 09:30

Endonezya'da hazırlığı yapılan evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan ve cumhurbaşkanın hakarete verilen cezaları artıran yeni ceza kanunu düzenlemesi milyon ülkedeki insan hakları gruplarının tepkisini çekti.



Dünyanın Müslümanların çoğunlukta olduğu en kalabalık ülkesi olan Endonezya'da hatırı sayılır sayıda Hristiyan, Hindu ve Budist azınlıklar da bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle