Zimmet' Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Eski Başkan Serbest

ADIYAMAN'da, vakıf mülkünü zimmete geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında eski belediye başkanı Abdulkadir Kırmızı'nın da bulunduğu 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1990 yılında yaptırılan Şehit Fahri Yaldız Erkek Öğrenci Yurdu'nun, hileyle özel mülkiyete geçirildiği iddiasıyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 1994 ile 2004 yılları arasında Adıyaman Belediye Başkanlığı yapan Abdulkadir K. ile Halil B., Hamdi D., Sülfükar Battal K. ve Mehmet Akif K. hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Çarşamba günü 5 adrese operasyon yapıp, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra dün akşam adliyeye sevk edilen 5 şüpheli mahkemede ifade verdi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Adıyaman