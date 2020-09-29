Zimbabve'de gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısı 34'e yükseldi
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Zimbabve'de gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısı 34'e yükseldi

29.09.2020 02:11 | Son Güncelleme: 29.09.2020 02:14
Zimbabve'de gizemli hastalıktan ölen fillerin sayısı 34'e yükseldi

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, gizemli bir hastalık nedeniyle telef olan fillerin sayısı 34'e çıktı.

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, gizemli bir hastalık nedeniyle telef olan fillerin sayısı 34'e çıktı.

Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi Direktörü Fulton Upenyu Mangwanya, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle iki hafta içinde 12 filin daha telef olduğunu belirtti.

Mangwanya, böylece ülkede 24 Ağustos'tan bu yana gizemli hastalıktan telef olan fillerin sayısının 34'e yükseldiğini kaydederek, fillerin ölüm nedenini bulmak için araştırmaların devam ettiğini aktardı.

Ülkenin komşusu Botsvana'da da 3 ayda, nedeni belirsiz hastalık nedeniyle en az 350 fil telef olmuştu.

Zimbabve'de geçen sene kuraklık nedeniyle 200 fil telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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