Zihni Şahin'den Şehit Ailesine Ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in ailesini ziyaret etti.

Şahin, şehit Güven'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi.

Şehidin emaneti olan ailesini yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Şahin, "Başta son şehidimiz Adem Güven olmak üzere tüm şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız."dedi.

Şahin, Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde hain planlar kurup parçalamak isteyenlerin emellerinin boşa çıkacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele ederek canlarını feda eden vatan evlatlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Onları asla unutmayacağız. Geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkıp isimlerini yaşatacağız. Hepimizin başı sağolsun. Emanetlerine sahip çıkıp isimlerini ebediyete kadar yaşatacağız. Kıymetli ailesine de sabırlar diliyorum."