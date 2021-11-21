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Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde zift yüklü tankerin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

BAYBURT (İHA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde zift yüklü tankerin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası tankerde bulunan zift yola akarak çevreye ve turistik bir tesise zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Bayburt İstikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 AHG 553 plakalı zift yüklü tır, Araklı ilçesi Kayaiçi-Çatak mahallesi mevkiinde fren balatalarının ısınması nedeniyle yan yatarak yola devrildi. Kazada tankerde bulunan biri sürücü 2 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 1 kişi Araklı İtfaiye ekipleri ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası tankerde bulunan zift akarak çevrede bulunan Çatak turistik tesisleri işletmesine ve çevreye zarar verdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

Zift yüklü tanker kaza yaptı: 2 yaralı

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