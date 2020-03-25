Zeytinburnu sahilde sosyal izolasyon denetimi İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına uymayan ve sahilde bir araya gelerek alkol alan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına uymayan ve sahilde bir araya gelerek alkol alan 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam sahilde ve parklarda sosyal izolasyon denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunan ve evde kalmaları yönündeki çağrılarını tekrarlayan ekipler, Zeytinburnu sahilde bir araya gelerek alkol alan ve sosyal izolasyon mesafesini ihlal eden 4 kişiye bin 496 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler, vatandaşları kurdukları sofrayı toplatarak evlerine gönderdi.

Kaynak: AA