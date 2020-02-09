Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu'nda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanırken, 382 gram uyuşturucu ele geçirildi.

09.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:16
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu

'nda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanırken, 382 gram uyuşturucu ele geçirildi.

ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, bulundurma, satın alma veya kabul etme suçu ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının engellenmesine, şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Beştelsiz Mahallesi'nde oturan şüpheli K.D.'nin (44) adresinde yapılan aramalarda, 900 lira, 1 akıllı cep telefonu, 3 hassas terazi, 16 parça halinde satışa hazır 54,58 gram skunk, üç poşet içerisinde toplamda 327 gram skunk madde bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
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