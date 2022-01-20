İSTANBUL ? ZEYTİNBURNU'NDA SOKAKTA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI - Haberler
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İSTANBUL ? ZEYTİNBURNU'NDA SOKAKTA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi, husumetli olduğu kişinin sokakta önünü keserek silahla bacağından yaraladı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU'nda bir kişi, husumetli olduğu kişinin sokakta önünü keserek silahla bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.55'te Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kişi daha önce husumet yaşadığı kişinin sokakta önünü kesti. Sözlü olarak başlayan tartışma sonunda saldırgan önünü kestiği kişiye 4 el ateş attı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, mermilerin isabet etmesi sonucu bir kişi bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşananlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL ? ZEYTİNBURNU'NDA SOKAKTA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İSTANBUL ? ZEYTİNBURNU'NDA SOKAKTA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İSTANBUL ? ZEYTİNBURNU'NDA SOKAKTA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İSTANBUL ? ZEYTİNBURNU'NDA SOKAKTA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İSTANBUL ? ZEYTİNBURNU'NDA SOKAKTA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İSTANBUL ? ZEYTİNBURNU'NDA SOKAKTA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İSTANBUL ? ZEYTİNBURNU'NDA SOKAKTA HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, Güncel, Haber

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