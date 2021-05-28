Zeytinburnu'nda motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Zeytinburnu'nda motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı

Zeytinburnu'nda motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda motosikletin bekleme halindeki otomobile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Zeytinburnu'nda motosikletin bekleme halindeki otomobile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde Ankara istikametine seyir halinde olan Halis D. iradesindeki 34 BPA 242 plakalı motosiklet, arıza yaptığı için yolun kenarında bekleyen Fırat U.'nun kullandığı 27 RY 450 plakalı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halis D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı Fırat U. ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberleri... MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Organize suç örgütü elebaşı Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Organize suç örgütü elebaşı Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adnan Menderes Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Murat Boz Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zeytinburnu'nda motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 09:30:14. #1.16#

title