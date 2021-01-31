Zeytinburnu'nda kıyaya vuran gemide çalışmalar devam ediyor
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Zeytinburnu'nda kıyaya vuran gemide çalışmalar devam ediyor

31.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:59
Zeytinburnu'nda kıyaya vuran gemide çalışmalar devam ediyor

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA İSTANBUL'da fırtına sebebiyle kıyıya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemiye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA İSTANBUL'da fırtına sebebiyle kıyıya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemiye yönelik çalışmalar devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, kıyıya vuran gemi tabanında hasar tespit çalışması yaptı.

Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi Cuma saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi. Gemide bulunan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov 'varagele' sistemiyle kurtarılmıştı. Kıyıya vuran gemiye yönelik inceleme çalışmaları devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, su altında geminin kıyıya vurduğu bölgede hasar tespit çalışması yaptı. Öte yandan olası bir deniz kirliliğine karşı gemi etrafına bariyer sererek önlem aldı.


Zeytinburnu'nda kıyaya vuran gemide çalışmalar devam ediyor
Zeytinburnu'nda kıyaya vuran gemide çalışmalar devam ediyor
Zeytinburnu'nda kıyaya vuran gemide çalışmalar devam ediyor
Zeytinburnu'nda kıyaya vuran gemide çalışmalar devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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