: Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

24.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:52

Zeytinburnu'nda bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Veliefendi Mahallesi 74. Sokak'ta bulunan bir kıraathanede önceki gün çalışanlarla bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kıraathane çalışanları Hasan K. Yunus K. Davut K. silahla yaralandı.

Ambulansla hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili Agit O'yu gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaları sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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