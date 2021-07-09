Zeytinburnu'nda Kaykay Parkı hizmete girdi

Zeytinburnu Belediyesi, 630 metrekare alan içerisinde 6 adet kaykay rampası bulunan uluslararası standartlara uygun şekilde inşa ettiği 'Kaykay Park'ı hizmete girdi.

Zeytinburnu Belediyesi, 630 metrekare alan içerisinde 6 adet kaykay rampası bulunan uluslararası standartlara uygun şekilde inşa ettiği 'Kaykay Park'ı hizmete girdi. Pistin etrafında bisiklet ve yürüyüş yolu bulunan alana aynı zamanda 200 metrekare basketbol sahası da bulunuyor.

'ZEYTİNBURNU'NA SPOR ALANLARI KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri 700. Yıl Parkı'nda gerçekleşen açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Bir ailenin bütün bireylerinin aynı anda zaman geçirebileceği bir alan ortaya çıkmış oldu. Zeytinburnu'ndaki gençlerimiz Kaykay Parkı'nı çok istiyordu. Gençlerimizin istediğini yerine getirmiş olduk. Bu parkı kullanmak için gereken kurallara uymalarını rica ediyorum. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Zeytinburnu'na spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz' dedi.

'ÜLKEMİZDE BU ALANLAR DAHA DA ARTMALI'

Kaykay sporcusu 22 yaşındaki Alperen Kürşad Atsu, 'Kaykay sporunu 5 senedir yapıyorum. Çok uzun uğraşlar sonucunda bu seviyeye gelebildim. Ciddi sakatlıklar geçirdim. Park oldukça güzel olmuş. Çok beğendim. Belediyenin bu kaykay sporu için bu güzel alanı açması biz gençler için oldukça önemli. Türkiye'nin her yerinde yaptığım sporla ilgili alanlar görmek istiyoruz' diye konuştu.

'BİLGİSAYAR OYNAMAKTAN İYİDİR'

7 senedir kaykay sporuyla ilgilenen İsmail Dalgıç, 'Farklı yarışmalarda dereceler elde ettim. Yaptığımız spor ülkemizde çok fazla bilinmiyor. Türkiye'de son yıllarda spora daha fazla önem verilmeye başlandı. Bizler için parklar yapılmaya başlandı. Yaptığımız sporlar bilgisayar oynamaktan iyidir' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı