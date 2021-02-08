Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi 10. gününde de yerinde duruyor
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Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi 10. gününde de yerinde duruyor

08.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:06
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi 10. gününde de yerinde duruyor

ZEYTİNBURNU önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi 10. gününde de yerinde duruyor.

ZEYTİNBURNU önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi 10. gününde de yerinde duruyor. Karaya oturan gemiyi merak eden vatandaşlar, geminin bulunduğu yere gelerek fotoğraf çektirdi.  

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz cuma günü, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Yaşananların ardından karaya oturan kargo gemisi 10 gündür Zeytinburnu sahilde karaya oturmuş şekilde akıbetini bekliyor. Öte yandan karaya oturan gemiyi merak eden vatandaşlar, geminin bulunduğu yere gelerek fotoğraf çektirdiği görüldü.


- İstanbul
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi 10. gününde de yerinde duruyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi 10. gününde de yerinde duruyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi 10. gününde de yerinde duruyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi 10. gününde de yerinde duruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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