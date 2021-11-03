Zeytinburnu'nda kan donduran cinayet

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda motosikletiyle bir sokağa gelen genç, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kafasından vurularak öldürüldü. Mahallede büyük panik yaşanırken, ekiplerin şüpheli kişi yada kişileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle sokağa gelen bir genç, kimliği belirsiz kişi yada kişilerin açtığı ateş sonucu kafasından vurularak yere düştü. Kanlar içinde yere yığılan genç olay yerinden hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan mahalleli kendini sokağa atarak, polis ve sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kanlar içinde yatan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise çevrede önlem alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde çevredeki bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü. Gencin cansız bedeni olay yerinden alınarak morga kaldırıldı. Sokak içerisindeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

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