Zeytinburnu'nda kadına şiddet... "Şeytan senin kolunun altına girmiş" dedi, çocuğunun yanında darp etti - Haberler
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Zeytinburnu'nda kadına şiddet... "Şeytan senin kolunun altına girmiş" dedi, çocuğunun yanında darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda kadına şiddet... "Şeytan senin kolunun altına girmiş" dedi, çocuğunun yanında darp etti İstanbul Zeytinburnu'nda kız çocuğuyla beraber yolda yürüyen genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkek tarafından sokak ortasında darp edildi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda kadına şiddet... "Şeytan senin kolunun altına girmiş" dedi, çocuğunun yanında darp etti

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda kız çocuğuyla beraber yolda yürüyen genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkek tarafından sokak ortasında darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz akşam Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşlarındaki kız çocuğunun elinden tutan genç kadın, eşi olduğu öne sürülen bir erkekle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü.

Öfkeli adam, "Şeytan senin kolunun altına girmiş" diyerek genç kadını darp etti. Ölüm tehditleri savuran adam, genç kadının yüzüne tükürdü. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken adam ve darp ettiği eşi tartışarak yürümeye devam etti.

Zeytinburnu'nda kadına şiddet... Şeytan senin kolunun altına girmiş dedi, çocuğunun yanında darp etti

Zeytinburnu'nda kadına şiddet... Şeytan senin kolunun altına girmiş dedi, çocuğunun yanında darp etti

Zeytinburnu'nda kadına şiddet... Şeytan senin kolunun altına girmiş dedi, çocuğunun yanında darp etti

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