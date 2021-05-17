Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN - Haberler | 3. Sayfa

Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Zeytinburnu'nda bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi ile Muharrem Aksoy Caddesinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Aksoy Caddesinden gelen 34 YR 4259 plakalı otomobil ile 10. Yıl caddesinde seyir halinde olan 34 BP 7428 plakalı otomobil yol kesişiminde çarpıştı. Kazada, 34 BP 7428 plakalı araç sürücüsü Celal C. ve aynı araçta bulunan iki kadın yolcu ile diğer aracın sürücüsü Mustafa A. yaralanarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde dubalarla önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN TAN

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