Zeytinburnu'nda evlere giren hırsızlara meydan dayağı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde dün saat 10.00 sıralarında iddiaya göre 2 şüpheli cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir binaya girdi.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Binada bulunan 4 daireden evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler; bir miktar para, bir adet cep telefonu ve elbise çaldı. Başka bir binaya girmek için harekete geçen şüpheliler esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalandı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA TESLİM ETTİLER

Mahalle esnafı ve vatandaşlar 2 şüpheliyi dövdükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı 2 şüpheliyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheliler hastanedeki tedavinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheliler yakalandıktan sonra yaşanan kargaşa vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerde hırsızların çaldıkları ceketle cadde üzerinde yürümeleri gözüküyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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