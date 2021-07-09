Zeytinburnu'nda bir kafenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
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Zeytinburnu'nda bir kafenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda bir kafenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Zeytinburnu'nda bir kafenin mutfak bölümündeki fritözün alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Zeytinburnu'nda bir kafenin mutfak bölümündeki fritözün alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Cevizlibağ Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan bir kafenin mutfağındaki fritöz, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, kısa sürede mutfağın bacasını sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu arada, kafenin içerisinde oturan müşteriler bahçe kısmına çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma ve duman tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Zeytinburnu'nda bir kafenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu'nda bir kafenin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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