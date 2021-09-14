Zeytinburnu'nda 39 bin metrekarelik alana buz pisti inşa ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zeytinburnu'nda 39 bin metrekarelik alana buz pisti inşa ediliyor

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Zeytinburnu'nda 39 bin metrekarelik alana buz pisti inşa ediliyor

Zeytinburnu Belediyesince 39 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük buz pisti olacak Zeytinburnu Buz Pisti'nin 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Zeytinburnu Belediyesince 39 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve Avrupa'nın en büyük buz pisti olacak Zeytinburnu Buz Pisti'nin 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Mahallesi'nde yer alan proje için çalışmalar 24 saat aralıksız devam ediyor.

Buz pistinde, müsabakaların yapılacağı ana ve antrenman sahası olmak üzere 2 pist, 2 bin 500 kişilik tribün, fitness ve aerobik salonu, 24 oda, 48 yatak kapasiteli konaklama birimi, lobi, dinlenme alanları, konferans salonu, fuaye, kafeterya, yemekhane, hakem ve antrenör odaları, VIP seyirci locaları, mescit, medya için basın toplantı salonları, televizyon yayın, ses, görüntü ve aydınlatma kontrol birimleri, 24 saat açık millet kıraathanesi, 123'ü kapalı ve 45'i açık olmak üzere 168 otopark alanı bulunacak.

Ayrıca, "Bilim Zeytinburnu" bölümünde doğa, matematik, dene-yap, astronomi, uzay ve teknoloji atölyeleri ile tasarım-üretim odaları da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yaptıkları pistin, Avrupa'nın en büyük buz pisti olacağını kaydetti.

Belediyenin buz hokeyi takımı olduğunu da hatırlatan Arısoy, ilçede lise, ortaokul ve ilkokulda okuyan her gencin buz sporlarıyla tanışmasını istediklerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle iş birliği yaparak bu planlamanın altyapısını da gerçekleştireceklerini belirtti.

Ömer Arısoy, Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile iş birliği halinde olduklarına işaret ederek, "Uluslararası maçlara ev sahipliği yapacağız. Hem profesyonel takımların hem de her yaş kesiminden vatandaşların spor yapabilecekleri bir alan için çalışıyoruz. Zeytinburnu'nda yaşayan kadınların spor yapabilecekleri bir alan da bulunuyor." bilgisini verdi.

Çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanacağını aktaran Arısoy, "Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda Zeytinburnu'ndaki 'buz adamlar'ı keşfedeceğiz." ifadesini kullandı.

Zeytinburnu'nda 39 bin metrekarelik alana buz pisti inşa ediliyor

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Mansur Yavaş Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Yeşim Salkım Müge Anlı Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Ünal Karaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Fatih Terim Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zeytinburnu'nda 39 bin metrekarelik alana buz pisti inşa ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:30:33. #1.12#