Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, "Normalde pazar kurulacaktı"
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Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, "Normalde pazar kurulacaktı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yıkılan Hilal Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yıkılan Hilal Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu. Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Arısoy, normal zamanlarda bölgede perşembe pazarı kurulduğunu ancak tam kapanma tedbirleri kapsamında bugün kurulmadığını söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Sümer Mahallesi'ne çöken Hilal Apartmanı enkazında incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Güney ve Arısoy, ardından kameraların karşısına geçti.

Kaymakam Zekeriya Güney 10.30'da bina çökmesinin yaşandığını belirterek, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise binanın dün akşam çatırtılar duyulması üzerine boşaltıldığını ifade ederek, "Herhangi bir can kaybı olmaması bizim için büyük bir şans. Devletin bütün birimleri, kaymakamlığımız, AFAD ekiplerimiz burada. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Yıkılan binanın etrafındaki 4 binada 33 daire tahliye edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ile birlikte enkaz kaldırdıktan sonra o binalarda yeniden oturulup oturulamayacağına karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Bölgede normal şartlarda Perşembe günleri pazar kurulduğunu söyleyen Arısoy, kapanma tedbirleri nedeniyle pazarın kurulmadığını anlattı.

Başkan Arısoy Zeytinburnu Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile birlikte binaların güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

(Volkan Kayalar - Selim Bayraktar/İHA)

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 'Normalde pazar kurulacaktı'
Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 'Normalde pazar kurulacaktı'
Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 'Normalde pazar kurulacaktı'
Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 'Normalde pazar kurulacaktı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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