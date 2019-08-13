13.08.2019 23:51

(ek bilgilerle yeniden) ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI (1)

Haber: Çağatay KENARLI -Alper KORKMAZ/ İstanbul DHA

Zeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden ikisi de Liberya bandıralı yakıt tankeri ile kuru yük gemisi çarpıştı. Kazaya Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ediyor. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gemilerde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA