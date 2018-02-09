Sivas'ın Suşehri ilçesinde vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destekte bulunmak için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

Suşehri Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüş, Cuma namazı çıkışında Balhatun cami önünden başladı.

Vatandaşlar Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Sivas Caddesi üzerinden Askerlik Şube Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yürüyüş sonunda Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Tayfun Kışlak'a Türk bayrağı hediye etti.

Uzunoğlu, Afrin'deki mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirterek, "Türk milleti olarak hiçbir terör örgütüne geçit vermeyeceğiz. Bizim milletimiz kadınıyla, erkeğiyle asker doğan bir millettir. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Afrin'de olan Türk ordusundan daha fazla askerin Türkiye'de hazır beklediğini aktaran Uzunoğlu, "Bizler hazır asker olarak bekliyoruz. Yüz binler bekliyor. Hainlerin hesapları bozulmuştur." dedi.

Kışlak ise Suşehri halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Müftü Yaşar Kaşkaya tarafından tüm askerler için dua edildi.