Samsun'da, Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunarak dualar edildiği bildirildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, yaptığı yazılı açıklamada Samsun Büyük Cami'de kılınan sabah namazının ardından Türk ordusunun zaferi için dualar ettiklerini kaydetti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın dün akşam saatlerinde Başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığını kaydeden Kurt, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlatmıştır. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Bu harekat Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesi gereği Türkiye'nin meşru müdafaasını kullanmak üzere yaptığı bir harekattır." ifadelerini kullandı.

Kurt, harekatın amacının bölgede yaşayan Türk, Kürt ve Arapları, terör örgütlerinin baskısından kurtarmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin güney koridorundaki terör hattını temizleyene dek bu operasyonlar sürecek. Afrin ve çevresinden ülkemiz sınırlarına yapılan taciz atışlarına seyirci kalmamız söz konusu değildi ve Türkiye olarak şimdi gereğini yapıyoruz. Biz bu aşamada millet olarak birlik beraberlik içerisinde bu harekatın arkasında olmamız gerekmektedir."

Sabah namazı sonrası yapılan duaya Kurt'un yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve gençlik kolları üyeleriyle vatandaşların katıldığı belirtildi.